Пятерых человек осудят за изнасилование и убийство 16-летней школьницы в Красноярске

Трагедия произошла в октябре 2020 года.

Пятерых человек осудят за изнасилование и убийство 16-летней школьницы в Красноярске. Об этом сообщило издание « Тайга.инфо ».

Трагедия произошла в октябре 2020 года.

Как сообщили журналистам в региональном следкоме, четверо мужчин и женщина в возрасте от 19 до 23 лет, жители Красноярска и Березовского района пришли к знакомой и решили ее «проучить» за якобы ложь о совершенном в отношении нее изнасиловании. «Похитив девушку, злоумышленники на автомобиле привезли ее на кладбище в Красноярске, где применяя к ней насилие, пытки, истязали ее. После этого обвиняемые привезли потерпевшую на участок местности в Емельяновском районе Красноярского края, где продолжили причинять ей физические страдания», — рассказали в ведомстве.

После пострадавшую увезли на берег Енисея в районе Коркинского моста. Девушку задушили. Тело сбросили в заводь, прикрыв ветками и бытовым мусором. Также преступники украли телефон погибшей — его сдали в ломбард за 4 000 рублей.

При этом, по информации издания «Проспект мира», обстоятельства несколько отличались. Девушку сперва похитили, потом избили и вынудили сказать, что она якобы оговорила их знакомого в изнасиловании. После этого ее отпустили. Однако через некоторое время пострадавшая рассказала о случившемся в соцсетях. На следующий день ее вновь похитили и отвезли на кладбище.

По словам правозащитницы Алены Поповой, подростку втыкали иголки под ногти, били по пальцам тяжелым предметом и насиловали молотком. Помимо этого, девочку били током при помощи проводов, подключенных к аккумулятору машины. После ее отзвели к водоему и убили.

Как рассказали в следкоме, через несколько дней обвиняемые приехали к другой знакомой школьнице. Они ее избили и вывезли в Емельяновский район. Там 14-летней девочке «причинили иные физические и психические страдания».

Уголовное дело возбуждено по пунктам «а», «в», «д» части 2 ст. 126 УК (похищение человека), пунктам «г», «д», «е» части 2 ст. 117 УК (истязание), пунктам «в», «ж», «к» части 2 ст. 105 УК (убийство), пункту «а» части 2 ст. 175 УК (сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем), пункту «а» части 3 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней), части 1 ст. 119 УК (угроза убийством) и пунктам «а», «г» части 2 ст. 161 УК (грабеж). Материалы переданы в прокуратуру.

Один из обвиняемых признал вину, а также заключил досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство и передали в Советский райсуд Красноярска.