Продолжается регистрация на олимпиаду РГРТУ для школьников

Учащимся 10-11 классов предлагают попробовать силы в знаниях по физике, математике, а также информатике и программированию.

Продолжается регистрация на олимпиаду РГРТУ для школьников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Учащимся 10-11 классов предлагают попробовать силы в дисциплинах:

Информатика и программирование (20 марта);

Физика (10 апреля);

Математика (24 апреля).

Начало олимпиад в 11:00. Они пройдут по адресу: Рязань, улица Гагарина, дом № 59.

Зарегистрироваться можно по ссылке при помощи гугл-формы . Участники при себе должны иметь паспорт, черную гелевую ручку и маску.