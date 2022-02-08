Продолжается регистрация на олимпиаду РГРТУ для школьников
Учащимся 10-11 классов предлагают попробовать силы в знаниях по физике, математике, а также информатике и программированию.
Продолжается регистрация на олимпиаду РГРТУ для школьников. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Учащимся 10-11 классов предлагают попробовать силы в дисциплинах:
- Информатика и программирование (20 марта);
- Физика (10 апреля);
- Математика (24 апреля).
Начало олимпиад в 11:00. Они пройдут по адресу: Рязань, улица Гагарина, дом № 59.
Зарегистрироваться можно по ссылке при помощи
Победители и призеры получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Информацию