Приговор рязанцу, зарубившему топором родителей, вступил в законную силу

Ранее его осудили на 24 года лишения свободы.

Приговор рязанцу, зарубившему родителей топором, вступил в законную силу. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Ранее мужчину признали виновным в убийстве родителей и в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении дочери.

Трагедия произошла в конце мая 2020 года. Недавно освободившийся пьяный мужчина забил родителей топором. От полученных травм они умерли на месте.

В ту же ночь он «совершил насильственные действия сексуального характера» со своей дочерью. После этого запер ее в подполе дома и скрылся. Девочка смогла выбраться через несколько часов. Она обратилась за помощью к соседям, а те вызвали полицию.

Рязанский облсуд признал мужчину виновным. По совокупности преступлений ему назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также его приговорили к полутора годам ограничения свободы после отбытия основного наказания.