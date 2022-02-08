Полиция задержала безработного рязанца за кражу техники из игрового клуба

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Полиция задержала безработного рязанца за кражу техники из игрового клуба. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратился администратор игрового клуба на улице Крупской. Он рассказал, что после ухода одного из посетителей пропали клавиатура, компьютерная мышь и колонки. Полицейские установили, что к краже может быть причастен 21-летний безработный ранее не судимый рязанец.

Молодого человека задержали патрульные на улице Медицинской.

Против рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.