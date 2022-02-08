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Под Рязанью столкнулись две фуры и легковушка
В аварии получил травмы водитель «МАЗа», его доставили в больницу.

Под Рязанью столкнулись две фуры и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 7 февраля, в 19:35 в Рыбновском районе. На 36 километре автодороги «Рязань-Спасс-Клепики» 27-летняя жительница Ивановской области за рулем Chery столкнулась с грузовиком «МАЗ», которым управлял 35-летний рязанец. После этого фура столкнулась с другим грузовиком Renault premium, за рулем которого был 31-летний водитель.

Водитель «МАЗа» получил травмы, его доставили в больницу.

Проводится проверка.