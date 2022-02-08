На Урале проводница на ходу выпала из поезда и погибла
В вагоне, из которого выпала девушка, нашли незапертую дверь.
На Урале проводница на ходу выпала из поезда и погибла. Об этом
Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля, в Свердловской области на 52 километре перегона «Марамзино — Колюткино» между Екатеринбургом и Каменском-Уральским. Тело 24-летней девушки увидели машинисты грузового поезда, который шел за пассажирским.
Уточняется, что в вагоне, из которого выпала проводница, нашли незапертую дверь.
Позже появилась
Следователи проводят проверку.