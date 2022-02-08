На Камчатке свора бездомных собак покусала двухлетнюю девочку
Инцидент произошел в поселке Нагорном Елизовского района. Происшествие случилось на территории промзоны. По словам губернатора, ребенок находился на участке с отцом и дедушкой.
На Камчатке свора бездомных собак покусала двухлетнюю девочку. Об этом во вторник, 8 февраля, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в своем
Инцидент произошел в поселке Нагорном Елизовского района. Происшествие случилось на территории промзоны. По словам губернатора, ребенок находился на участке с отцом и дедушкой.
В результате нападения ребенка увезли в больницу со множественными ранами головы и шеи.
Министр здравоохранения региона взял ситуацию на контроль. Также по данному факту региональный следком начал доследственную проверку.
«По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства», — добавили в СУ СКР по Камчатке.