Мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы

75-летнего москвича с ранением обнаружил сотрудник учреждения.

Мужчина покончил с собой в поликлинике на юге Москвы. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в травматологическом отделении поликлиники № 52.

По словам собеседника, мужчина прошел в зал ожидания. Спустя несколько минут сотрудник учреждения увидел его с ранением. Пострадавшего госпитализировали, однако через пять часов он умер. По факту произошедшего проводится проверка.

Погибшим оказался безработный 75-летний москвич. Как рассказал журналистам источник, в зале ожидания не было посетителей, а само помещение находилось вне зоны видимости охраны.