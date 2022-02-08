Мурашко назвал срок действия нового порядка оформления больничных листов

Ранее сообщалось, что в больницах Рязанской области появилась возможность дистанционного открытия документа.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал срок действия нового порядка оформления больничных листов. Об этом сообщило ТАСС .

«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — заявил политик на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.

Также Мурашко заявил, что в стране отметили повышение занятости коечного фонда.

Ранее сообщалось, что с 7 февраля в больницах Рязанской области появилась возможность дистанционного оформления больничного листа.