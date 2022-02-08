Мурашко назвал срок действия нового порядка оформления больничных листов
Ранее сообщалось, что в больницах Рязанской области появилась возможность дистанционного открытия документа.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал срок действия нового порядка оформления больничных листов. Об этом сообщило
«Новый порядок оформления больничных листов будет действовать до 15 марта», — заявил политик на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве.
Также Мурашко заявил, что в стране отметили повышение занятости коечного фонда.
Ранее сообщалось, что с 7 февраля в больницах Рязанской области появилась возможность дистанционного оформления больничного листа.