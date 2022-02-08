Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2022 году до 5,9 процентов. Об этом
Данные изменили после того, как Владимир Путин осенью 2021 года поручил правительству к февралю уточнить прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, и изучить пересмотр основных параметров бюджета.
Уточняется, что в годовом выражении инфляция в России на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее, а с начала года цены выросли на 1,07%.
Инфляция в годовом выражении в России на текущий момент находится на самых высоких значениях с января 2016 года, когда она достигла 9,8%.
РИА Новости
Также сообщается, что Минэкономразвития рассчитывает на снижение инфляции к концу года до 4%.