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Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2022 году до 5,9 процентов
К концу года Минэкономразвития рассчитывает на снижение показателя до 4%.

Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в 2022 году до 5,9 процентов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на федерального чиновника.

Данные изменили после того, как Владимир Путин осенью 2021 года поручил правительству к февралю уточнить прогноз социально-экономического развития, включающий рост цен, и изучить пересмотр основных параметров бюджета.

Уточняется, что в годовом выражении инфляция в России на 28 января составила 8,82% против 8,64% неделей ранее, а с начала года цены выросли на 1,07%.

Инфляция в годовом выражении в России на текущий момент находится на самых высоких значениях с января 2016 года, когда она достигла 9,8%.

РИА Новости пишет, что аналитики прогнозируют рост цен в феврале в годовом выражении в 8,7%.

Также сообщается, что Минэкономразвития рассчитывает на снижение инфляции к концу года до 4%.