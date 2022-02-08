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Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче школы № 6
Заседание должно было состояться 8 февраля. Стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче школы № 6 церкви. Об этом сообщил портал Vidsboku.

По информации журналистов, горадминистрация направила в суд заявление об утверждении соглашения.

Заседание должно было состояться 8 февраля. Стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.

Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. По решению арбитражного суда администрация города должна была передать здание в начале лета. Руководство школы и мэрия обжаловали решение. Позже сообщалось, что суд планируют завершить примирением.