Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче школы № 6
Заседание должно было состояться 8 февраля. Стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.
Мэрия Рязани и епархия заключили мировое соглашение по делу о передаче школы № 6 церкви. Об этом сообщил портал
По информации журналистов, горадминистрация направила в суд заявление об утверждении соглашения.
Заседание должно было состояться 8 февраля. Стороны направили ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие.
Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. По решению арбитражного суда администрация города должна была передать здание в начале лета. Руководство школы и мэрия обжаловали решение. Позже сообщалось, что суд планируют завершить примирением.