Массовая авария на западе Москвы попала на видео

Аварию устроил миллиардер Алексей Шепель на Mercedes-Benz S 350. Он потерял сознание за рулем и выехал на «встречку».

Массовая авария на западе Москвы попала на видео. Кадры опубликовал telegram-канал 112.

Авария произошла во вторник, 8 февраля, на пересечении Рублевского шоссе и улицы Красных Зорь. На кадрах видно, что ДТП устроил черный автомобиль. Это был Mercedes-Benz S 350 миллиардера Алексея Шепеля.

Водитель не справился с управлением и выехал на «встречку». Шепеля госпитализировали, сообщается, что он потерял сознание за рулем.

Напомним, в аварии столкнулись восемь легковушек и грузовик, пострадали четыре человека.

Фото ГУ МЧС по Москве