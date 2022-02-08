Любимов назвал сюрреализмом историю рязанки, которой предложили ждать врача месяц

Губернатор озвучил «вопиющие» жалобы из соцсетей на врачей и медучреждения на заседании областного правительства.

Николай Любимов отреагировал на сообщение больной рязанки, которой предложили месяц ждать врача. Во вторник, 8 февраля на заседании правительства губернатор озвучил «вопиющие» жалобы из соцсетей на врачей и медучреждения.

По словам политика, пациенты не могут дозвониться до поликлиники несколько дней; в регистратуре отказываются приходить на дом и предлагают больным самим приходить на прием.

«В поликлинике № 11 не приходит врач на дом. Женщина на больничном, с хроническими заболеваниями. Прививка нужна для прохождение лечения в ОКБ, сама ходить в поликлинику она не может. 1 февраля ей сообщили, что из поликлиники придут не раньше марта… Это вообще бред… Как не раньше марта? Это уже сюрреализм получается. Обратите на это внимание. Чтобы такого бреда никто не слышал», — отметил политик.

Еще одной рязанке «врач заявил, что бесплатных лекарств нет и не будет».

«Нужно работать с врачами. Каждый говорит то, что думает, а не то, что есть на самом деле. Разберитесь», — подчеркнул Любимов.

Он поручил региональному минздраву разобраться по каждому случаю и не допускать ничего подобного.