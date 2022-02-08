Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать как можно скорее

Среди проблемных объектов Рязани эксперты называют два жилых комплекса — на 5-м Коломенском проезде и улице Ленинского комсомола, которые уже почти четыре года из-за серьезных финансовых проблем не может сдать ООО «Веллком».