Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать как можно скорее

По итогам прошлого года Рязанская область заняла первое место в стране по обеспеченности жильем на душу населения. Правда, столь впечатляющие результаты вовсе не означают, что у нас полностью решена проблема обманутых дольщиков.
Среди проблемных объектов Рязани эксперты называют два жилых комплекса — на 5-м Коломенском проезде и улице Ленинского комсомола, которые уже почти четыре года из-за серьезных финансовых проблем не может сдать ООО «Веллком».
Сроки ввода в эксплуатацию обоих объектов неоднократно переносились, и сейчас застройщик утверждает, что возведение домов завершится в этом году. В январе этого года на стройплощадке в Горроще побывала корреспондент нашего издания и не заметила ощутимой активности. О том, почему заверения строительной компании и представителей профильного министерства вызывают много вопросов, читайте в разделе «Публикации».