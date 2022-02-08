COVID-19 оказался безопасным для половой функции мужчин

Данные следуют из исследования Сеченовского университета

COVID-19 оказался безопасным для половой функции мужчин. Данные исследования Сеченовского университета опубликовало РИА Новости .

По информации пресс-службы учреждения, коронавирус снижает уровень гормонов у пациента. Однако после избавления от ковида показатели фертильности возвращаются в норму. Исследователи изучали данные о гормональном статусе больных на базе университетского коронавирусного госпиталя.

Специалисты обследовали 44 здоровых добровольцев и 44 зараженных мужчин. Исследование не показала каких либо воспалений или нарушений кровотока в органах. Но гормональный статус заметно ухудшался. В частности, сильно падали показатели тестостерона.

Однако через три месяца после выздоровления значимых различий между переболевшими и здоровыми людми не было значимых различий.

«Мы пришли к выводу, что удар по гормональной системе происходит на пике заболевания», — сказал главный исследователь, профессор Дмитрий Еникеев.