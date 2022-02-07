Ясинский поручил расчистить пешеходные дорожки в Шлаковом и Никуличах

Исполняющий обязанности заммэра Борис Ясинский объехал Октябрьский район и посмотрел, как убирают снег на тротуарах.

Ясинский поручил расчистить пешеходные дорожки в Шлаковом и Никуличах. Об этом сообщили на сайте рязанской администрации.

Исполняющий обязанности заммэра Борис Ясинский объехал Октябрьский район и посмотрел, как убирают снег на тротуарах.

Около остановки «Теплоприбор» и в сквере на улице Трудовой не почистили пешеходные зоны. Сообщается, что снег уберут в ближайшее время.

На улице Рязанской прочистили дорогу, но узкие тропинки вдоль дороги требуют дополнительной уборки. Ясинский поручил провести работы дирекции благоустройства города.

Также исполняющий обязанности заммэра проверил территории у детского сада № 69 и школы № 11. У детского сада расчистят дополнительный подъезд, а у школы уберут «снежную кашу» на подъезде к зданию.