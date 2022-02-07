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Валерий Стройков покинул пост министра цифрового развития Рязанской области
По информации РЗН. инфо, причиной увольнения Стройкова стала критика АНО «Цифровой регион» от зампреда правительства Артема Никитина.

Валерий Стройков покинул пост министра цифрового развития Рязанской области. Об этом в понедельник, 7 февраля, он написал на личной странице «Вконтакте».

Стройков отметил, что его увольнение связано с переходом на новую работу. Однако, по информации РЗН. инфо, причиной увольнения Стройкова стала критика АНО «Цифровой регион» от зампреда правительства Артема Никитина.

«Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, с которой мы активно работали над внедрением новых информационных технологий и развитием цифровой экономики в целом. Вы по-прежнему можете рассчитывать на мою профессиональную помощь. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия в это непростое время. Отдельная благодарность — губернатору Николаю Викторовичу Любимову за оказанное доверие. С вашей поддержкой нам удалось добиться значительных результатов в такой важной для региона сфере», — написал Стройков.