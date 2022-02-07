Валерий Стройков покинул пост министра цифрового развития Рязанской области. Об этом в понедельник, 7 февраля, он
Стройков отметил, что его увольнение связано с переходом на новую работу. Однако, по информации РЗН. инфо, причиной увольнения Стройкова стала критика АНО «Цифровой регион» от зампреда правительства Артема Никитина.
«Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу. Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, с которой мы активно работали над внедрением новых информационных технологий и развитием цифровой экономики в целом. Вы по-прежнему можете рассчитывать на мою профессиональную помощь. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия в это непростое время. Отдельная благодарность — губернатору Николаю Викторовичу Любимову за оказанное доверие. С вашей поддержкой нам удалось добиться значительных результатов в такой важной для региона сфере», — написал Стройков.