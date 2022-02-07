В Ярославской области задержали депутата партии «Единая Россия» по подозрению в наркопроизводстве

В настоящее время депутат заключен под стражу решением Кировского районного суда еще 18 января 2022 года. Он будет там находиться до 15 марта.

В Ярославской области депутата партии «Единая Россия» Александра Бортникова заподозрили в наркопроизводстве. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщило ИА REGNUM со ссылкой на собственный источник в органах власти.

Александр Бортников является депутатом Некрасовского сельского поселения Ярославского района. Как пишет агентство, его подозревают в причастности к организации нарколаборатории по производству мефедрона.

В настоящее время депутат заключен под стражу решением Кировского районного суда еще 18 января 2022 года. Он будет там находиться до 15 марта.