В Тульской области после ДТП с 30 автомобилями госпитализировали троих детей

Авария случилась в Заокском районе.

В Тульской области после ДТП с 30 автомобилями госпитализировали троих детей. Об этом сообщило ТАСС.

Авария случилась в воскресенье, 6 февраля.

«На 125-м км автодороги М-2 „Крым“, по предварительной информации, произошло столкновение трех единиц транспортных средств, в котором пострадала женщина. На 126-м км автодороги М-2 „Крым“, по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в котором пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным прокуратуры Тульской области, авария произошла в Заокском районе. Всего в ДТП попали 30 автомобилей. Орган проводит проверку.

В пресс-службе регионального минздрава журналистам сообщили, что в массовой аварии пострадали восемь человек, среди них — четыре ребенка. При этом, по словам собеседника, один взрослый, а также родители одного из детей отказались от госпитализации. Троих несовершеннолетних и троих взрослых в состоянии средней степени тяжести направили в больницы.

Фото — «Первый тульский»