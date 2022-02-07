В Шилове задержали рецидивиста с наркотиком

На мужчину со странным поведением обратили внимание сотрудники Росгвардии.

Росгвардейцы задержали шиловца за хранение наркотиков. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления.

Вечером патрульные обратили внимание на подозрительного мужчину. Он оглядывался по сторонам, а также вел себя суетливо. Когда автомобиль Росгвардии приблизился, он выкинул на обочину сверток, замотанный изолентой.

Мужчину остановили для проверки документов. При осмотре свертка росгвардейцы заметили в нем целлофановый пакет с белым порошком.

26-летнего ранее судимого шиловца задержали и передали полицейским. Вещество изъяли. Экспертиза установила, что в свертке находилось 1,11 грамма синетического наркотика.