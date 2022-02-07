В Самаре 22-летнего коммунальщика насмерть придавило ковшом от погрузчика

Мужчина убирал снег при помощи погрузчика на придомовой территории.

В Самаре 22-летнего работника коммунальной компании насмерть придавило ковшом от погрузчика. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщил telegram-канал «Плохие новости 18+".

Мужчина убирал снег при помощи погрузчика на придомовой территории. В какой-то момент на механизмах и узлах техники накопилась наледь. Коммунальщик покинул кабину, чтобы устранить проблему, но не выключил погрузчик. В какой-то момент он оступился и попал под гидравлический механизм, осуществляющий подъем ковша.