В Рязанскую область закупили лекарства от коронавируса

Речь идет о противовирусных, жаропонижающих препаратах, а также антикоагулянтах.

В Рязанскую область закупили лекарства от коронавируса. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила опергруппа регионального правительства.

Рязанская область получила 29,5 млн рублей на покупку лекарственных препаратов от COVID-19. Речь идет о противовирусных, жаропонижающих препаратах, а также антикоагулянтах. Сообщается, что лекарства будут поставлять в течение недели, а дальше их распределят по медорганизациям для оказания амбулаторной помощи.

В опергруппе уточнили, что бесплатные лекарства выдали почти 70 тысячам рязанцев, которые лечились амбулаторно.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области за сутки выявили 1 270 новых случаев COVID-19.