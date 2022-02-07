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В рязанском «Фотодоме» откроется выставка «Пиво с подогревом»
Автор проекта Андрей Карев рассказал, что ретроспектива работ 39 авторов посвящена тем, кому сегодня за пятьдесят, она «рассказывает о том, как мы жили в 60-80-х годах прошлого века».

В среду, 9 февраля, в 16:00 в рязанском «Фотодоме» откроется одна из самых масштабных выставок музейно-выставочного центра — «Пиво с подогревом, или У нас была прекрасная эпоха».

Автор проекта Андрей Карев рассказал, что ретроспектива работ 39 авторов посвящена тем, кому сегодня за пятьдесят, она «рассказывает о том, как мы жили в 60-80-х годах прошлого века. В то время, которое вошло в историю как „период застоя“, а для нас стало самым прекрасным временем».

На выставке представят итог двухлетней подготовки: более 200 снимков из семейных альбомов Андрея Карева и его коллег, друзей и приятелей, повествующих о детстве, школьных, студенческих и армейских годах, работе и увлечениях — походах, рыбалке, музыке.

Среди авторов Евгений Каширин, Игорь Евстифеев, Геннадий Шлоев, Владимир Иванов, Виктор Агеев, Андрей Карев, Сергей Романов и Андрей Павлушин и другие.

Посетители «Фотодома» впервые смогут увидеть фотоработы народного художника РСФСР Станислава Якушевского, запечатлевшего Рязань во время разлива, и жанровые снимки фронтовика Гурия Назарова, сохранившие образ Рязани через призму оптимизма фотографа-шестидесятника.

Выставка будет работать с 9 февраля до 5 марта 2022 года по адресу: улица Почтовая, дом № 58.

График работы ежедневно, кроме воскресенья, с 10:00 до 19:00.

Вход свободный при предъявлении QR-кода или справки о вакцинации/перенесенном заболевании.

Возрастное ограничение 12+.