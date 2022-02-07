В Рязанской области за сутки выявили 1 270 новых случаев COVID-19

Данные на понедельник, 7 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

В Рязанской области за сутки выявили 1 270 новых случаев COVID-19. Данные на понедельник, 7 февраля, опубликовал федеральный оперштаб.

Всего за период пандемии в регионе зафиксировали 75 504 случаев коронавируса.

За сутки в больницы Рязанской области госпитализировали 63 человека с COVID-19. Умерли за день шесть жителей региона, всего 2 908. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 310 человек, всего их число составляет 59 870.

В России за сутки выявили 171 905 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 12 982 023.

За сутки выздоровели 171 905 человек, всего с начала пандемии вылечились 12 982 023 человека.

За сутки скончались 609 человек, всего — 336 023.