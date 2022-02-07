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В Рязанской области в январе родились Ефим, Марьяна и Виталина
Региональное управление ЗАГС назвало самые редкие и популярные имена среди новорожденных.

Рязанское управление ЗАГС назвало самые популярные и редкие имена среди новорожденных в январе. Информация опубликована на сайте органа.

Чаще всего мальчиков в регионе называли Артемами, Александрами, Ильями, Михаилами, Иванами, Максимами, Тимофеями, Дмитриями, Егорами, Матвеями. Среди девочек самыми популярными именами стали София, Полина, Василиса, Милана, Вероника, Дарья, Анна, Алиса, Арина, Виктория.

Наиболее редкие имена среди мальчиков — Ян, Мирослав, Ефим, Леонид, Георгий, Владислав, Всеволод, Борис. Девочек называли Анфисами, Асями, Виталинами, Евдокиями, Мартами, Марьянами, Николями, Снежанами.