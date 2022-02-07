В Рязанской области потеплеет до +3 градусов

На дорогах сохранится гололедица, ожидается гололед и отложение мокрого снега.

В Рязанской области потеплеет до +3 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

Во вторник, 8 февраля, на территории Рязанской области будет облачная погода с небольшими, местами умеренными осадками.

На дорогах сохранится гололедица, ожидается гололед и отложение мокрого снега.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет 0,-5 градусов, днем -2,+3 градуса.