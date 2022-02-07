В Рязанской области к 2024 году отремонтируют не менее половины дорог

По словам Николая Любимова, по качеству они не должны уступать федеральным.

В Рязанской области к 2024 году более половины дорог приведут в нормативное состояние. Об этом в понедельник, 7 февраля, заявил губернатор Николай Любимов на совещании.

Глава региона подчеркнул, что совещание специально проводится заблаговременно, чтобы к строительному сезону подойти в полной готовности, проверить дорожную технику и подготовиться к торгам.

«Надо заранее решить все вопросы с наличием недостающих ресурсов, специалистов. Только тогда можно будет выйти на запланированные объемы и не сорвать сроки», — отметил Николай Любимов.

Губернатор подчеркнул, что в планах у правительства к 2024 году привести в нормативное состояние не менее 50% всех дорог. По качеству они не должны уступать федеральным.

«В этом году на ремонт дорог в Рязани мы выделяем в 2 раза больше средств, чем в прошлом. Сумма серьезная. Мы заявили, что Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие 2-3 года. Нужно сделать всё, чтобы эта сложная, но выполнимая задача была решена как можно быстрее. Пряники закончились! Снисхождений не ждите. Объяснения, почему не вышло, как планировалось, — слушать не буду. Не смогли — лучше сразу уходите. Готовьтесь к большой, активной, напряженной и очень важной для людей работе», — заявил Николай Любимов.

На совещании подрядчики отчитались о проделанной работе в 2021 году. В том числе они отчитались о проблемах, с которыми столкнулись. В свою очередь губернатор поручил министру транспорта и автомобильных дорог Вадиму Решетнику решить эти вопросы.

Глава региона заявил, что правительство намерено запросить помощь у федеральных властей. В этом году регион намерен в полной мере использовать бюджетные средства.

«Мы должны обеспечить 100-процентное использование федеральных денег. Возвратов, как в прошлом году, допускать нельзя. Иначе сложно будет рассчитывать на дополнительную поддержку федерального центра на ремонт дорог», — подчеркнул губернатор.