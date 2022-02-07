В Рязани засняли пациентов ОКБ, занявших очередь с семи утра

Автор поста рассказал, что с семи утра люди стояли на улице продолжительное время, несмотря на то, что больница начинает работу лишь с 8 часов.

В рязанском ОКБ люди начали занимать очередь на прием к врачу с семи утра. Пост об этом в понедельник, 7 февраля, опубликовали в соцсетях.

Автор поста рассказал, что с семи утра люди стояли на улице продолжительное время, несмотря на то, что больница начинает работу лишь с 8 часов.

«Большее удивление вызвало, что в этом отделении забыли на ночь или пустили переночевать бомжа (какой запах там был, представить не сложно). Постоянные медицинские сотрудники, которые идут без очереди. В итоге люди проводят в очереди более пяти часов. Когда будет порядок в больницах?» — написали рязанцы.