В Рязани задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск

23-летняя женщину подозревают в краже, а 40-летнего мужчину разыскивали в Калужской области как осужденного за оборот заведомо поддельных документов. Мужчина не явился к месту отбывания наказания.

В Рязани задержали мужчину и женщину, объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

23-летнюю девушку полицейские заметили на одной из улиц в Московском районе. Она распивала алкоголь. Ее доставили в отделение для составление административного протокола. Там выяснилось, что уроженку Сараевского района подозревают в краже. Ее объявили в розыск потому, что она скрылась от следствия.

На улице Мюнстерской полицейские обратили внимание на мужчину, который подозрительно себя вел. При виде правоохранителей он попытался сбежать, но его задержали. У него не оказалось при себе документов и его доставили в отделение. Там установили личность 40-летнего мужчины и выяснили, что его разыскивают в Калужской области как осужденного за оборот поддельных документов. Мужчина не явился к месту отбывания наказания.

Задержанных передадут инициаторам розыска.