В Рязани задержали 19-летнего пьяного водителя

Инцидент произошел в Песочне.

В Рязани задержали 19-летнего пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в Песочне.

Полицейские обратили внимание на автомобиль Lada Priora. Его водитель продолжил движение несмотря на просьбу об остановке. Инспекторы начали преследование машины. После остановки автомобиля на улице Тимуровцев выяснилось, что за рулем находился 19-летний пьяный мужчина.

Водителю предложили пройти освидетельствование. По его результатам у молодого человека обнаружили 0,468 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

На мужчину составили административный протокол.