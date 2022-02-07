\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-1°
Втр, 08
Срд, 09
-2°
ЦБ USD 75.68 -0.37 08/02
ЦБ EUR 86.52 -0.6 08/02
Нал. USD 74.50 / 76.20 15:56
Нал. EUR 85.00 / 87.00 15:56
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
2
11 772
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 165
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
7 266
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
33 073
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали 19-летнего пьяного водителя
Инцидент произошел в Песочне.

В Рязани задержали 19-летнего пьяного водителя. Об этом сообщило региональное УМВД.

Инцидент произошел в Песочне.

Полицейские обратили внимание на автомобиль Lada Priora. Его водитель продолжил движение несмотря на просьбу об остановке. Инспекторы начали преследование машины. После остановки автомобиля на улице Тимуровцев выяснилось, что за рулем находился 19-летний пьяный мужчина.

Водителю предложили пройти освидетельствование. По его результатам у молодого человека обнаружили 0,468 миллиграмма алкоголя на литр воздуха.

На мужчину составили административный протокол.