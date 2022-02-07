В Рязани за неделю эвакуировали 44 автомобиля за нарушения ПДД

Водители мешали уборке снега с городских улиц, а также нарушали правила остановки и стоянки.

С рязанских улиц за минувшую неделю — с 31 января по 6 февраля — отправились 44 автомобиля на спецстоянку за нарушения ПДД. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Водители мешали уборке снега с городских улиц, а также нарушали правила остановки и стоянки. Так, с улицы Праволыбедской за остановку на пешеходном переходе эвакуировали автомобиль KIA. За подобное нарушение на спецстоянки отправили и другие автомобили.

Рязанских автомобилистов попросили быть внимательнее и обращать внимание на дорожные знаки, под которыми планируют оставить свое транспортное средство.