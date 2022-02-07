В Рязани вынесли приговор трем мужчинам, которые обокрали храм на полмиллиона

Инцидент произошел в апреле 2020 году в Скопине. Тогда трое мужчин проникли в Никольский храм и украли ювелирные изделия на общую сумму 429 531 рубль. Золото они сдали в различные скупочные предприятия в Москве и Московской области за 198 000 рублей. Деньги злоумышленники разделили на троих и потратили на личные нужды.

Октябрьский районный суд вынес приговор трем мужчинам, которые обокрали храм на полмиллиона рублей. Информацию об этом в понедельник, 7 февраля, опубликовали на сайте районного суда.

Инцидент произошел в апреле 2020 году в Скопине. Тогда трое мужчин проникли в Никольский храм и украли ювелирные изделия на общую сумму 429 531 рубль. Золото они сдали в различные скупочные предприятия в Москве и Московской области за 198 000 рублей. Деньги злоумышленники разделили на троих и потратили на личные нужды.

Также ранее один из соучастников обокрал рязанские терминалы.

Рязанцев признали виновными. Двоим дали условный срок, последнего приговорили к лишению свободы в исправительной колонии общего режима.