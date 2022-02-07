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В Рязани обсудили законопроект по обеспечению детей с диабетом системами мониторинга крови
На обсуждении родители озвучили свои предложения, которые учтут при подготовке финальной редакции документа. Также они задали вопросы, касающиеся особенностей лекарственного обеспечения и медсопровождения детей, больных диабетом. В свою очередь председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин пообещал проработать озвученные темы в оперативном порядке.

В Рязани состоялось общественное обсуждение регионального законопроекта, закрепляющего бесплатное предоставление систем мониторинга крови детям с сахарными диабетом первого типа. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба облправительства.

На обсуждении родители озвучили свои предложения, которые учтут при подготовке финальной редакции документа. Также они задали вопросы, касающиеся особенностей лекарственного обеспечения и медсопровождения детей, больных диабетом. В свою очередь председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин пообещал проработать озвученные темы в оперативном порядке.

По словам председателя бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова, пример Рязанской области поможет решить подобную проблему по всей стране. В свою очередь губернатор Николай Любимов выразил уверенность, что благодаря тщательного обсуждения законопроекта с родителями детей, его примут в кратчайшее время.

«Мамы и папы должны быть уверены — их малыши будут получать всю необходимую помощь и поддержку», — подчеркнул Николай Любимов.

Работа по обеспечению детей системами мониторинга крови неинвазивным методом в Рязанской области началась еще в 2021 году. В ноябре, благодаря председателю бюджетного комитета Госдумы Андрею Макарову, Рязанская область получила более 400 миллионов рублей, который пойдут в том числе на закупку таких систем. Обсуждаемый законопроект закрепит постоянное финансирование приобретения и обслуживания таких систем, общая сумма будет корректироваться в зависимости от числа таких пациентов.