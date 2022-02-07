В России подросткам разрешили регистрироваться с 14 лет на «Госуслугах»

Об этом в понедельник, 7 февраля, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании со своими заместителями.

В России разрешили регистрироваться на портале госуслуг подросткам в возрасте от 14 лет. Об этом в понедельник, 7 февраля, премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил на оперативном совещании со своими заместителями.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе, а за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — сказал председатель кабмина.