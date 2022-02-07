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В России планируют сделать похороны госуслугой
Закон действует с 1996 года. По мнению авторов предложения, за это время в похоронной нише появились предприниматели, которые чаще всего завышают цены. Новый законопроект поможет внести все компании в специальный реестр и регулировать их деятельность.

В Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили «Ведомости».

Закон действует с 1996 года. По мнению авторов предложения, за это время в похоронной нише появились предприниматели, которые чаще всего завышают цены. Новый законопроект поможет внести все компании в специальный реестр и регулировать их деятельность.

«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт и т. д. И на этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество „черных“ компаний. И дикое завышение цен», — рассказал руководитель комиссии по вопросам похоронного дела общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

Новый законопроект обяжет юридических лиц получить разрешение на осуществление похоронной деятельности. Его можно будет получить лишь у уполномоченных органов региона. Те компании, которые получат одобрение, обязаны перечислить оказываемые услуги и указать их стоимость. Кроме того, авторы законопроекта планируют ввести инвентаризацию мест захоронения, а также возложить ответственность за содержание могилы на работодателя умершего.