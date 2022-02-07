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В России пенсионеры, сдающие квартиры, могут потерять льготы
Если самозанятый пенсионер платит страховые взносы, он считается работающим и лишается индексации пенсии.

В России пенсионеры, сдающие квартиры, могут потерять льготы. Об этом пишет «Российская газета».

Управляющий директор сети офисов недвижимости «Миэль» Мария Жукова пояснила, что собственник, который получает доход со сдачи квартиры, должен заплатить налоги. Пенсионеры, как и другие граждане, могут уменьшить размер налога с 13 до 4 процентов, став самозанятыми.

В этом случае россияне могут легально сдавать жилье и не считаться работающими.

Эксперт по недвижимости высшей школы управления финансами Людмила Анисимова рассказала, что, если пенсионер получает деньги от сдачи квартиры, его ежемесячный доход может увеличиться. От уровня ежемесячного дохода зависит получение социальных льгот и льгот на оплату коммунальных услуг.

Регистрация пенсионера как самозанятого и уплата налога на профессиональных доход не влияет на получение льгот и сохраняет право на индексацию пенсии.

Если же самозанятый пенсионер по своему желанию оплачивает страховые взносы, то он считается работающим. В этом случае индексация пенсии ему не положена.

Эксперт напомнила, что уклонение от уплаты налога на доход (если жилье сдается без договора) нарушителям грозит штраф в 20% и более от суммы неуплаченного налога. За это также могут привлечь к административной ответственности.