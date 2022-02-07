В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса

По словам Пшеничной, они будут более заразными, но клиническое течение заболевания будет легче.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о том, что коронавирус продолжает мутировать. Поэтому неизбежно появление новых штаммов.

По словам Пшеничной, они будут более заразными, но клиническое течение заболевания будет легче.

Эксперт подчеркнула, что при таком развитии событий действующих ограничительных мер будет достаточно.

Ранее сообщалось, что новые мутации коронавируса нашли во Франции и на Кипре, а российские ученые разработали методику для определения трех вариантов «омикрона».