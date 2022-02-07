\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 07
-1°
Втр, 08
Срд, 09
-2°
ЦБ USD 75.68 -0.37 08/02
ЦБ EUR 86.52 -0.6 08/02
Нал. USD 74.50 / 76.20 15:56
Нал. EUR 85.00 / 87.00 15:56
Новости
Публикации
«Две полоски означают, что вам конец». Репортаж из очереди на экспресс...
Подробно о том, как проходит тестирование в Рязани.
3 февраля 17:42
2
11 574
В Рязани многодетная семья ждет расселения из разваливающегося дома се...
В доме остались заселенными две квартиры. В одной из ни...
3 февраля 13:17
1
7 031
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
31 января 16:48
7 133
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
32 921
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре допустили появление новых штаммов коронавируса
По словам Пшеничной, они будут более заразными, но клиническое течение заболевания будет легче.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о том, что коронавирус продолжает мутировать. Поэтому неизбежно появление новых штаммов.

По словам Пшеничной, они будут более заразными, но клиническое течение заболевания будет легче.

Эксперт подчеркнула, что при таком развитии событий действующих ограничительных мер будет достаточно.

Ранее сообщалось, что новые мутации коронавируса нашли во Франции и на Кипре, а российские ученые разработали методику для определения трех вариантов «омикрона».