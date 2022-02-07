В работе Telegram произошел сбой

Жалобы поступают от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в его работе. Об этом в понедельник, 7 февраля, свидетельствуют данные сайта Downdetector , который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 11:55 по московскому времени, на сбой пожаловались 186 человек. Чаще всего пользователи жалуются на неполадки в работе приложения, проблемы с подключением к серверу и проблемы с отправкой сообщений.

Жалобы поступают от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.

Ранее масштабный сбой в работе сервиса «Вконтакте» и ряде других произошел в минувшую пятницу, 4 февраля.