В работе Telegram произошел сбой
Жалобы поступают от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбой в его работе. Об этом в понедельник, 7 февраля, свидетельствуют данные сайта
По состоянию на 11:55 по московскому времени, на сбой пожаловались 186 человек. Чаще всего пользователи жалуются на неполадки в работе приложения, проблемы с подключением к серверу и проблемы с отправкой сообщений.
Жалобы поступают от жителей России, Украины, Белоруссии, Германии и других стран.
Ранее масштабный сбой в работе сервиса «Вконтакте» и ряде других произошел в минувшую пятницу, 4 февраля.