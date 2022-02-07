В Пронском районе местный житель незаконно выловил из реки около 30 килограммов рыбы

Полицейские задержали мужчину с поличным, когда он приехал забирать сеть с уловом.

В Пронском районе местный житель незаконно выловил из реки около 30 килограммов рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В 2020 году до ледостава полицейские и сотрудники Рыбнадзора в реке Проня нашли рыболовную сеть. На берегу организовали пункт скрытого наблюдения. Через некоторое время к реке приехал мужчина, чтобы забрать сеть с уловом.

48-летнего жителя Пронского района задержали. Из сетей вытащили более 29 килограммов рыбы.

Выяснилось, что такой способ рыбалки может привести к исчезновению рыбы в реке.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы.