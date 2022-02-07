В Омске водитель устроил аварию, чтобы спасти пешеходов

Водителя с закрытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами доставили в больницу.

В Омске водитель устроил аварию, чтобы спасти пешеходов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональную госавтоинспекцию.

Авария произошла на улице 22 апреля и попала на камеру видеорегистратора. 54-летний водитель Volkswagen поворачивал на перекрестке налево перед «зеброй», по которой шли две девушки. Он увидел, что по встречной полосе на большой скорости едет Toyota и тоже выехал на «встречку».

От удара автомобили отбросило на тротуар. Водителя Volkswagen с закрытой черепно-мозговой травмой и несколькими переломами доставили в больницу.