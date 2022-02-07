В Касимове 43-летний мужчина украл золото у бывшей сожительницы

В Касимове 43-летнего мужчину подозревают в краже золотого украшения у бывшей сожительницы. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

34-летняя жительница обратилась в полицию с заявлением о пропаже золотого кольца. Она сообщила, что незадолго перед происшествием к ней в гости приходил бывший сожитель. Ранее они проживали вместе, но сожитель начал злоупотреблять спиртным и они расстались. Однако во время визита к бывшей гражданской супруге мужчина был обходительным и женщина утверждала, что он не может быть причастным к преступлению.

Вместе с этим полицейские начали проверять возможные пункты приема золотых украшений. Выяснилось, что недавно мужчина, похожий по описанию на бывшего сожителя потерпевшей, продал похожее кольцо покупателю.

Злоумышленника задержали. Он признался, что нуждался в деньгах на спиртное и решил забрать что-либо ценное из квартиры бывшей сожительницы. Дождавшись, когда та оставит его одного, злоумышленник украл кольцо из тумбочки и скрылся.