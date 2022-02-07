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В Калужской области мужчина умер после 7,5 часов ожидания скорой помощи
Машину отправили из Перемышльского района (233 километра от города Жуковский).

В Калужской области мужчина умер после долгого ожидания скорой помощи. Об этом сообщил портал Kaluganews.com.

Жителю Жуковского района стало плохо. Врачи приехали спустя 7,5 часов после вызова. Чтобы узнать, где медики, жена заболевшего звонила во всевозможные инстанции.

Выяснилось, что машину скорой отправили из Перемышльского района (233 километра от города Жуковский). Мужчину привезли в больницу в Калуге, однако он умер.

«У мужа было поражение лёгких 60%, температура больше 39, высокий сахар, а скорая из Жукова отвечала, мол, у нас две бригады на весь район», — написала жена умершего в соцсетях.