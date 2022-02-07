В Калининграде таксист изнасиловал глухонемую пассажирку

Мать двоих детей вызвала такси, чтобы доехать до дома. Но водитель отвез ее в гаражи и, угрожая убийством, изнасиловал. Женщина обратилась с полицию.

В Калининграде таксист изнасиловал глухонемую пассажирку. Об этом сообщило издание « Клопс » со ссылкой на экстренные службы региона.

Инцидент произошел вечером 4 февраля. 28-летняя мать двоих детей возвращалась из кафе и вызвала такси. Но водитель повез ее не домой, а свернул в гаражи. Угрожая женщине убийством, он изнасиловал ее. О случившемся калининградка сообщила в полицию.

46-летнего мужчину задержали. Выяснилось, что он работает водителем скорой помощи, а в такси подрабатывает. Мужчина отрицал свою вину, но пострадавшая его опознала.

Уточняется, что женщина имеет инвалидность с детства.

Уголовное дело возбудили по пункту б части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством»).