В Госдуме предложили разрешить россиянам любую самооборону для защиты своего дома

Авторы проекта считают, что граждане имеют право на использование любой самообороны в случае нападения на дом или квартиру, для защиты своей жизни и жизни близких.

В Госдуме предложили разрешить россиянам любую самооборону для защиты своего дома. Об этом пишут «Известия».

Авторы проекта считают, что граждане имеют право на использование любой самообороны в случае нападения на дом или квартиру, для защиты своей жизни и жизни близких.

По мнению автора, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, в законе должна быть закреплена формула «Мой дом-моя крепость».

Авторы инициативы отметили, что согласно действующему, закону человек должен оценивать опасность угрозы или насилия.

«То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены», — отмечается в документе.

Ярослав Нилов уточнил, что человек, который обороняется от злоумышленника не должен сам оказываться на скамье подсудимых.