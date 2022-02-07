В Госдуме предложили разрешить россиянам любую самооборону для защиты своего дома. Об этом
Авторы проекта считают, что граждане имеют право на использование любой самообороны в случае нападения на дом или квартиру, для защиты своей жизни и жизни близких.
По мнению автора, депутата от ЛДПР Ярослава Нилова, в законе должна быть закреплена формула «Мой дом-моя крепость».
Авторы инициативы отметили, что согласно действующему, закону человек должен оценивать опасность угрозы или насилия.
«То есть он ограничен пределами необходимой обороны в то время, как преступники ничем не ограничены», — отмечается в документе.
Ярослав Нилов уточнил, что человек, который обороняется от злоумышленника не должен сам оказываться на скамье подсудимых.