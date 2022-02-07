В аварии на Московском шоссе пострадала пассажирка «ВАЗа»

Водитель «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с легковушкой.

В аварии на Московском шоссе пострадала пассажирка «ВАЗа». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ДТП произошло в пятницу, 4 февраля, на Московском шоссе около дома № 20. 58-летний житель Рязани на «ГАЗели» не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «ВАЗом», которым управляла 24-летняя рязанка.

В аварии пострадала пассажирка легковушки. 33-летней женщине оказали медпомощь.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, ранее о ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Авария спровоцировала крупную пробку на дороге.