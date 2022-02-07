Специалисты перинатального центра помогли родить рязанке в инвалидной коляске

Девушка прикована к инвалидной коляске с 13 лет из-за автомобильной аварии.

В перинатальном центре специалисты помогли родить рязанке в инвалидной коляске. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщила пресс-служба центра.

Девушка прикована к инвалидной коляске с 13 лет из-за автомобильной аварии.

«Однажды я пришла на выписку к подруге. Ее ребенок появился на свет в Перинатальном центре, и она пригласила нас встретить ее. На этом же мероприятии оказался мой будущий муж. Так мы и познакомились, а потом поженились. Получается, что два важных события в жизни связаны с перинатальным центром», — рассказала девушка.

По словам рязанки, ее беременность протекала легко. Девушка проходила все плановые УЗИ, осмотры и скрининги. Перед родами специалисты перинатального центра консультировались с коллегами из Москвы для благополучного исхода.

У рязанки родилась девочка весом 3100 и ростом 51 сантиметр. Их выписали 5 февраля домой.