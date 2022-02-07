Следователи начали проверку после нападения бездомной собаки на ребенка в Рязани
Инцидент произошел в субботу, 5 февраля.
Рязанский следком начал проверку после нападения бездомной собаки на ребенка. Об этом сообщило региональное СУ
По данным ведомства, инцидент произошел в субботу, 5 февраля, в Рязани.
В районе дома № 9 по улице 2-я Линия животное напало на 16-летнюю девушку и укусило за ногу.
Специалисты дадут правовую оценку действиям должных лиц мэрии.
Напомним, о нападении собаки на ребенка рассказала ее мать. На сообщение отреагировали представители мэрии.