Сборная России выиграла командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине

Российские фигуристы набрали 74 балла.

Российские фигуристы набрали 74 балла и одержали победу в командных соревнованиях.

В сборную по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

По состоянию на понедельник, 7 февраля, сборная России заняла первое место в общекомандном зачете — спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. На втором месте Норвегия (две золотые, одна бронзовая), на третьем — Швеция (две золотые).