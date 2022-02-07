С 1 апреля Western Union откажется от переводов внутри России

Как указано в письме, направленном банкам-партнерам, это связано с низкой востребованностью внутрироссийских переводов.

Система Western Union прекратит проводить операции внутри России с 1 апреля. Об этом сообщило издание РБК .

Как указано в письме, направленном банкам-партнерам, это связано с низкой востребованностью внутрироссийских переводов. Трансграничные переводы продолжат осуществляться.

Отправить деньги внутри России через Western Union нельзя будет уже 31 марта, а 1 апреля будет невозможно получить выплату или возврат. Пользователи, оформившие перевод до 31 марта, но не получившие его, смогут вернуть деньги в отделениях «Почты России». Помимо этого, с 24 марта лимит внутренних переводов снизят до пяти тысяч рублей. На данный момент эта сумма составляет от 50 тысяч рублей до 7,5 тысяч долларов (в зависимости от соблюдения разных условий).