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Рязанский театр драмы опубликовал расписание спектаклей на февраль
В здании все еще ведется капитальный ремонт, однако все репетиции проходят на малой сцене театра.

Пресс-служба рязанского театра драмы опубликовала расписание спектаклей на февраль. Соответствующее письмо оказалось в распоряжении РЗН.инфо.

Ранее сообщалось, что в здании театра проходит капитальный ремонт по национальному проекту «Культура». Строители ремонтируют зрительскую часть театра, демонтировали паркет на первом ярусе и в музее театра.

Несмотря на это театр продолжает работать. Так, в конце января стартовали репетиции нового спектакля «6 утра. Американо» по пьесе белорусского драматурга Влады Ольховской. Репетиции проходят на малой сцене театра. Премьера запланирована на 4 марта. Показ спектакля продлится до 9 марта.

Также на время ремонта рязанская труппа выступила на сцене Тамбовского драматического театра с комедиями «Никто не идеален» Саймона Уильямса и «Добро пожаловать в рай» Бернара Вербера. Весной гастроли продолжатся в Липецке, Калуге, Туле, а летом — в Ростове-на-Дону, Новочеркасске и Таганроге.

Кроме того, запланированы комедии и детские спектакли на февраль. Среди них:

18 февраля, 19:00 — Клинический случай (Р. Куни)

19 февраля, 14:00 — Царевна-лягушка

19 февраля, 18:00 — Никто не идеален (С. Уильямс)

20 февраля, 12:00 — Дочь пирата (Ж. Безо)

20 февраля, 18:00 — Добро пожаловать в рай (Б. Вербер)

23 февраля, 18:00 — Мы не одни, дорогая! (Р. Куни, Дж. Чэпмен)